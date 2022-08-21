Зарема оценила работу судей матча «Динамо» - «Спартак»

Зарема Салихова, жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе судей поединка между «красно-белыми» и «Динамо» в рамках шестого тура Премьер-лиги. «Народная команда» потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» Зарема заявила, что у нее нет серьезных претензий к действиям судейской бригады.

Напомним, что судьбу противостояния решил единственный гол, который забил нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

После этого матча «Спартак» с 13 баллами занимает первое место в турнирной таблице, а «Динамо» (12) поднялось на вторую строчку.