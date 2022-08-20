Уилкшир рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок столичного «Динамо» Люк Уилкшир высказался о предстоящем поединке «бело-голубых» против московского «Спартака» в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

«В матче нет фаворита. Как и в любом дерби - результат непредсказуем. Но я надеюсь, что «Динамо» одержит победу», - цитирует Уилкшира «Спорт-экспресс».

Дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 20 августа. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» располагается на шестой строчке.