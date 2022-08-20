Агент: «Даво интересен российскому клубу, и речь идёт не про «Зенит» и «Динамо»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего клуба «Байя» Матеуса Даво, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Есть предложение от одного российского клуба, и речь идёт не про «Зенит» и «Динамо». Сам Матеус согласился бы приехать выступать в Россию», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Действующий контракт Даво с бразильским клубом рассчитан до конца нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

В текущем году форвард провёл за «Байю» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.