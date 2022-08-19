Сёмин: «Это будет большой матч»

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Но известный специалист Юрий Семин считает, что у бело-голубых будет дополнительная мотивация - проигрыш в финале прошлогоднего Кубка.

- Ожидается интересный футбол, будет настоящая борьба. Жду футбол с хорошей атакой и не менее хорошей обороной. Это большая игра, «Динамо» и «Спартак» всегда показывают напряженные матчи. Сыграет большую роль в мотивации для «Динамо» и поражение в Кубке, - цитирует Семина РБК Спорт.