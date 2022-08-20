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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов – о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Всё по делу» эксклюзив

 
20 Августа 2022 • 22:50 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «красно-белые» по делу уступили «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Динамо» готовилось к игре со «Спартаком», сильные стороны, как раз, «Спартаку» не удалось использовать, что они делали в последних играх. Динамовцы по большому счёту нейтрализовали комбинационную игру у Промеса, Соболева, Игнатова… Если брать в общем игру, то она была равная. Если взять голевые моменты – то «Динамо» по этому показателю победило «Спартак».  

Я считаю, что у «Динамо» сегодня было чуть больше желания победить. Отсюда и этот результат – 1:0. Всё по делу я считаю», — сказал Кечинов.

Напомним, в середине первого тайма после активного прессинга игроков «Динамо» полузащитник «Спартака» Наиль Умяров грубо ошибся, тем самым вывел форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина один на один с вратарём, нападающий реализовал свой момент и принёс победу своей команде.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Кечинов РПЛ
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