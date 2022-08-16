Кечинов рассказал, как Абаскаль изменил игру «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» 10 июня нынешнего года. После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ московская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 13 набранных очков.

По мнению Кечинова, под руководством Абаскаля спартаковцы стали действовать более агрессивно в атаке и надёжнее в обороне.

«При испанце «Спартак» прибавил в агрессии. Не через контроль мяча, а за счёт прессинга и скорости. То ли Абаскаль — хороший мотиватор, то ли ребята тщательнее отрабатывают атакующие взаимодействия на тренировках, но все бегут туда, куда нужно», — приводит слова Кечинова «Плеймейкер».

Кроме того, Кечинов оценил высокий класс нидерландского вингера «красно-белых» Куинси Промеса (забившего уже шесть мячей в пяти встречах текущего розыгрыша чемпионата России), а также уверенную игру российского форварда Александра Соболева. Экс-футболист также выразил уверенность в том, что «Спартак» сможет навязать борьбу главному фавориту сезона «Зениту» в споре за чемпионский титул.

Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут 20 августа против «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.