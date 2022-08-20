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Колыванов – об игре «Динамо» - «Спартак»: «Центральный матч тура удался» эксклюзив

 
20 Августа 2022 • 22:25 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал итог центрального матча шестого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» победили со счётом 1:0.

«Мы прекрасно понимали, что «Спартак» играл не с таким сильными соперниками, хотя с «Динамо» матч интересный получился. Много борьбы, моментов, красная карточка и борьба! Центральный матч тура удался! Пусть, не так много голов было, но игра держала в напряжении все 90 минут.

У «Спартака» были не сильные соперники… Что касается матча с «Факелом», будет тяжёлый выезд в Воронеж. Придут много болельщиков поддерживать свою родную команду. Тем более, «Факел» дома играет очень агрессивно», — сказал Колыванов.

«Динамо» благодаря победе над «Спартаком» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками, «красно-белые» с 13 очками остались на первом месте. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет против «Пари НН», «Спартак» на выезде проведёт матч против «Факела».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Колыванов РПЛ
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