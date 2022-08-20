Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал итог центрального матча шестого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» победили со счётом 1:0.

«Мы прекрасно понимали, что «Спартак» играл не с таким сильными соперниками, хотя с «Динамо» матч интересный получился. Много борьбы, моментов, красная карточка и борьба! Центральный матч тура удался! Пусть, не так много голов было, но игра держала в напряжении все 90 минут.

У «Спартака» были не сильные соперники… Что касается матча с «Факелом», будет тяжёлый выезд в Воронеж. Придут много болельщиков поддерживать свою родную команду. Тем более, «Факел» дома играет очень агрессивно», — сказал Колыванов.

«Динамо» благодаря победе над «Спартаком» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками, «красно-белые» с 13 очками остались на первом месте. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет против «Пари НН», «Спартак» на выезде проведёт матч против «Факела».