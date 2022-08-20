​«Динамо» объяснило отсутствие Смолова в заявке на дерби со «Спартаком»

В субботу внимание всей футбольной России сосредоточится на «ВТБ Арене», где пройдёт дерби между «Динамо» и «Спартаком». Нападающий Фёдор Смолов не попал в заявку «бело-голубых» на этот принципиальный матч. Пресс-служба клуба объяснила отсутствие футболиста решением медицинского штаба. По этой же причине против «Спартака» не сыграет Диего Лаксальт.

Битва между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Спартак» является лидером РПЛ после пяти сыгранных туров.