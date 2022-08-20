​«Спартак» может потерять первое место в РПЛ уже в ближайшие часы

В шестом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Динамо» с минимальным счётом 0:1. Для команды Гильермо Абаскаля поражение в дерби стало первым в этом чемпионате.

На текущую минуту «Спартак» по-прежнему располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с 13 очками в активе. Впрочем, уже в субботу вечером «красно-белые» могут опуститься ниже. Это произойдёт в том случае, если «Ростов» (11 очков) на своём поле обыграет «Сочи».

В воскресенье обойти «Спартак» может ещё и «Зенит», если команде удастся обыграть на своём поле «Торпедо».

Следить за матчем РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» можно будет в текстовой трансляции.