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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» может потерять первое место в РПЛ уже в ближайшие часы

 
20 Августа 2022 • 19:51 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

В шестом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Динамо» с минимальным счётом 0:1. Для команды Гильермо Абаскаля поражение в дерби стало первым в этом чемпионате.

На текущую минуту «Спартак» по-прежнему располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с 13 очками в активе. Впрочем, уже в субботу вечером «красно-белые» могут опуститься ниже. Это произойдёт в том случае, если «Ростов» (11 очков) на своём поле обыграет «Сочи».

В воскресенье обойти «Спартак» может ещё и «Зенит», если команде удастся обыграть на своём поле «Торпедо».

Следить за матчем РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» можно будет в текстовой трансляции.

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Спартак Москва Зенит Ростов
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Комментарии (1)
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wild cat
20 Августа 2022 в 20:06
ай..што значит патирять перваё места..)) проста фстанит ф привычную калию..))
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окончен Урал 0:1 Пари НН
окончен Химки 0:3 Локомотив Москва
окончен Динамо Москва 1:0 Спартак Москва
Идет 45 минута Ростов 0:1 Сочи 2.35 3.55 2.90
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.85 4.60
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.80 3.95 4.10
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