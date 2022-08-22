Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.

«Расстроил меня в день рождения. Какие большие события происходят сегодня. Но что можно сказать, всему когда-то приходит конец. Всегда что-то когда-то заканчивается. Федун был президентом «Спартака» 19 лет, когда-то он должен был покинуть этот пост. Он сделал много хорошего для клуба. Денег в клуб вкладывалось очень много. Так и должно было быть, в принципе: когда у тебя много денег, почему бы их не вкладывать.

С точки зрения результатов его время - катастрофа. За 19 лет один раз выиграли чемпионат и один раз кубок. И то кубок был в том году, случайно, можно сказать. Это катастрофа. В нашем российском чемпионате с такими возможностями такие результаты - это ничтожество.

Изменится ли теперь что-то в клубе? Не знаю. Тут сложно гадать. Сейчас такое время, что рассуждать на тему, будет лучше или хуже, бесполезно. Сейчас такое происходит в мире, что лучше не загадывать. Так что лучше будет или хуже - не знаю», - сказал Мостовой.