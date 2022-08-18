В «Спартаке» назвали задачу на сезон

Евгений Мележиков, занимающий пост генерального директора московского «Спартака», прокомментировал успешное начало сезона. «Красно-белые» набрали 13 очков после пяти туров и лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Мы не рассматриваем негативные сценарии по выступлению в нынешнем сезоне. Задача - всегда быть на вершине турнирной таблицы», - передает слова руководителя Sport24.

В рамках шестого тура чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся со столичным «Динамо». Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:30 по местному времени.