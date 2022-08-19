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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин считает, что в нынешнем сезоне московское «Динамо» играет хуже

 
19 Августа 2022 • 04:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин внимательно следит за выступлениями команды в нынешнем чемпионате. «Динамо» пока что идет без поражений, но в матче шестого тура команде предстоит сыграть с грозным по нынешним временам соперником - московским «Спартаком».

Силкин опасается, что игра может пойти по проблемному сценарию, так как команда, на его взгляд, стала играть хуже, чем при прежнем наставнике Сандро Шварце.

- Качество игры «Динамо» стало хуже, чем при Шварце. В прошлом сезоне, особенно в первой его части, до зимнего перерыва, команда демонстрировала очень симпатичный футбол. Сейчас, забив первыми, динамовцы отходят назад и пытаются сохранить победный счет, - заявил Силкин в интервью «Известиям».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится двадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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