Камоцци заявил, кого считает лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил о том, кого он считает лучшим игроком «красно-белых» в прошлом сезоне.

«Лучшим игроком прошедшего сезона является нападающий Александр Соболев», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент считает, что лучший матч прошлого сезона «Спартак» провел в минувшем розыгрыше Кубка России против ЦСКА (1:0), команда хороша справилась со своей задачей, даже несмотря на многие проблемы.

В текущем сезоне Соболев принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи.