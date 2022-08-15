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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов: Думаю, «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

 
15 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Бывший футболист Александр Шикунов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, да. Конечно, в долгую будет с ними тяжело, но в отдельных матчах подловить их точно можно. У «Зенита» отличная атака, но проблемы в защите никуда не делись», — приводит слова Шикунов «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что ему очень нравится видеть «Спартак» на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, наставник команды Гильермо Абаскаль выживает максимум их тех футболистов, которые есть в его расположении.

«Красно-белые» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков. В шестом туре «Спартак» в гостях встретиться с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Гильермо Абаскаль
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