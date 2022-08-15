Шикунов: Думаю, «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Бывший футболист Александр Шикунов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, да. Конечно, в долгую будет с ними тяжело, но в отдельных матчах подловить их точно можно. У «Зенита» отличная атака, но проблемы в защите никуда не делись», — приводит слова Шикунов «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что ему очень нравится видеть «Спартак» на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, наставник команды Гильермо Абаскаль выживает максимум их тех футболистов, которые есть в его расположении.

«Красно-белые» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков. В шестом туре «Спартак» в гостях встретиться с «Динамо».