​На матч «Динамо» со «Спартаком» назначили арбитра, при котором «красно-белые» никогда не проигрывают

В шестом туре РПЛ центральным будет матч между «Динамо» и «Спартаком». На субботнее дерби назначение получил Павел Кукуян, который на прошлой неделе отработал на топ-игре между «Зенитом» и ЦСКА.

Любопытно, что при судействе Павла Кукуяна «Спартак» никогда не проигрывал. Отсутствием поражений в играх с этим арбитром не может похвастаться ни одна другая команда Российской премьер-лиги.

Павел Кукуян отработал на 14 играх «Спартака». В половине из них москвичи победили, а в другой половине – сыграли вничью.

Матч «Динамо» - «Спартак» стартует 20 августа в 17:30 по московскому времени.