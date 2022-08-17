Умяров назвал ужасной свою игру на старте РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свои выступления на старте нового сезона РПЛ.

«Старт сезона в моем исполнении вышел ужасным. Честно, не знаю, почему так. На тренировках все было хорошо. А в матчах случалось такое, что вижу партнера — и не могу правильно отдать ему пас», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что совершал такие ошибки, какие раньше никогда не делал, это связано с психологией, потому что пропустил три месяца из-за травмы.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Красно-белых» преследуют «Зенит» и «Ростов», имея в активе по 11 баллов.