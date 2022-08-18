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Горшков и Ежов не перейдут в «Спартак»

 
18 Августа 2022 • 11:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
19.08 19:00

Игроки «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Роман Ежов с большой долей вероятности не перейдут в «Спартак», сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что московский клуб уже направил официальный запрос в самарский клуб о возможных трансферах защитника Горшкова и полузащитника Ежова.

По информации «РБ Спорт», несмотря на имеющиеся новости, «красно-белые» до сих пор не обращались в «Крыльев Советов» по поводу переходов этих двух футболистов. Кроме того, препятствием в осуществлении сделок может стать сумма отступных, которая превышает 3 миллиона евро за каждого из игроков. «Спартак» к таким расходам не готов. 

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Ежов Юрий Горшков Трансферы футбола - лето 2022
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