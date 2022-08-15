Камоцци: Думаю, у Зиньковского большое будущее в «Спартаке»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о будущем полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Думаю, у Антона большое будущее в «Спартаке». Он может стать великим футболистом для «Спартака» и России. Надеюсь, у него все получится», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Помимо этого, агент поздравил игрока с первым забитым мячом за «красно-белых».

В текущем сезоне 26-летний Зиньковский принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в пяти турах. В следующей игре «красно-белые» встретятся с «Динамо» 20 августа.