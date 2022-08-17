«Динамо» объявило о покупке защитника сербской «Войводины»

Защитник сербской «Войводины» Милан Майсторович пополнил состав «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московской команды. Первую половину этого сезона футболист проведет в Сербии, а к стану «бело-голубых» Майсторович присоединится в феврале 2023 года. Это связано с тем, что по правилам ФИФА игрок не может перейти в другую лигу пока не достигнет 18-летнего возраста.

На данный момент сербскому защитнику 17 лет, в минувшем сезоне он провел 18 матчей за молодежную команду «Войводины», в которых отметился одним забитым мячом. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 тысяч евро.