Тарханов: «Матч получился хорошим»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Известный российский специалист Александр Тарханов, в 90-е годы прошлого столетия успевший поработать в «Спартаке», поделился своим мнением об итогах игры.

- Матч получился хорошим, в нем были скорости, но присутствовала спешка, особенно, у «Спартака». «Динамо» выстроило оборону, отбивалось, пыталось выходить в контратаку, но не всегда получалось. «Спартак» имел некоторое преимущество, но не реализовал его, - заявил Тарханов в интервью телеканалу Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.