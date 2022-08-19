Мартынович прокомментировал неудачный опыт Кононова в «Спартаке»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович ответил на вопрос о том, почему у Олега Кононова не получилось в «Спартаке».

«Команда играет в зависимости от подбора игроков. Играют твои футболисты в короткий-средний пас, отдают в ногу — можно реализовывать свои идеи. Не получится просто взять и перенести философию», — приводит слова Мартыновича Sport 24.

Футболист отметил, что тренер не является таким мягким, каким все его считают, во времена совместной работы в «Краснодаре» он иногда и ругался, потому что там были игроки со специфическим характером, такие как Роман Широков и Павел Мамаев.

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.