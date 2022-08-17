Кечинов предложил Николсону уйти

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что проблема ямайского нападающего Шамара Николсона решается просто - если он не выдерживает конкуренцию и считает, что при этом получает мало игрового времени, то решение напрашивается - покинуть клуб.

В пяти матчах нынешнего сезона Николсон отыграл в общей сложности 102 минуты - чуть более одного матча.

- Если ты проигрываешь на данный момент конкуренцию Соболеву, что здесь говорить? Я слышал, что Николсон хотел куда‑то уходить, не исключали этого. Если он недоволен игровым временем, то, значит, наверное, надо уходить, - цитирует Кечинова телеканал Матч ТВ.