Гаврилов: Догонит ли меня Промес по голам за «Спартак»? Всё будет зависеть от него

Бывший футболист Юрий Гаврилов ответил на вопрос о том, сможет ли нападающий «красно-белых» Куинси Промес догнать его по голам за «Спартак».

«Ничего невозможного нет. Все будет зависеть от него. Может он будет некоторым командам по пять забивать. Ради бога пусть забивает», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

В текущем сезоне Промес забил шесть мячей и записал в свой актив две голевые передачи в шести матчах с учетом всех турниров. Всего на его счету 87 голов за «красно-белых», у Гаврилова — 90 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в девять миллионов евро.