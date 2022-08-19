Моро может перейти в «Болонью»

«Болонья» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Николе Моро, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры с 24-летним хорватом.

Действующий контракт Моро с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник перешёл в российский клуб из загребского «Динамо» летом 2020 года. Всего в составе «бело-голубых» футболист провёл 65 матчей, забив пять голов и отдав столько же результативных передач.

Свой следующий матч динамовцы проведут 20 августа против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.