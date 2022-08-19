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Моро может перейти в «Болонью»

 
19 Августа 2022 • 11:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

«Болонья» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Николе Моро, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры с 24-летним хорватом.

Действующий контракт Моро с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник перешёл в российский клуб из загребского «Динамо» летом 2020 года. Всего в составе «бело-голубых» футболист провёл 65 матчей, забив пять голов и отдав столько же результативных передач.  

Свой следующий матч динамовцы проведут 20 августа против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Болонья Динамо Москва Никола Моро Трансферы футбола - лето 2022
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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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