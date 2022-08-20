Кечинов: «Динамо» сыграло с сумасшедшим настроем»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов восхищается самоотдачей «Динамо», считая, что команда действительно заслужила победу своей игрой.

- «Динамо» — хорошая и дисциплинированная команда с хорошими футболистами. У них был сумасшедший настрой. Сегодня они играли так, чтобы «Спартак» не смог реализовать свои лучшие качества. У «Динамо» было больше жажды победить, - цитирует слова Кечинова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.