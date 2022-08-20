Непомнящий: «Динамо» здорово использовало свой момент»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Известный российский специалист Валерий Непомнящий, навсегда прославивший свое имя в 1990 со сборной Камеруна, внимательно следил за событиями игры. По его словам, «Спартак» не настроился на игру должным образом.

- «Динамо» очень здорово воспользовалось появившимся моментом, а потом «Спартаку» не хватило ни скоростей, ни умений, ни мастерства. Динамовцы уверенно контролировали встречу, играли по счету, а спартаковцы ничего не могли, - заявил Непомнящий в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.