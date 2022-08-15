Кечинов: Надеюсь, что Зиньковский сможет закрепиться в основном составе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил надежду на то, что Антон Зиньковский в следующем матче выйдет в стартовом составе.

«Думаю, на игру с «Динамо» именно он будет в стартовом составе. Мозес у нас надолго выбыл, для Игнатова не очень удачная игра», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что надеется на закрепление Зиньковского в стартовом составе команды, хочется верить, что гол в ворота «Сочи» придаст уверенности футболисту.

«Спартак» одержал победу над «Сочи» (3:0) в пятом туре чемпионата России. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Динамо».