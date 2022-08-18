В сербской «Войводине» заявили, что «Атлетико» делал предложение по Майсторовичу

Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович рассказал о том, какие предложения были у клуба по Милану Майсторовичу.

«Мадридский «Атлетико» делал предложение. Из «Бенфики» звонили по Милану и Милошевичу. Интересовались многие-многие», — заявил Йованович «РБ Спорту».

Напомним, «Динамо» выкупило права на 17-летнего футболиста у «Войводины», но сам игрок не может присоединиться с «бело-голубым» до февраля 2023 года, пока ему не исполнится 18 лет.

Функционер добавил, что по договоренности с московской командой, сумма сделки не будет разглашена, но на нее клуб может позволить себе приобрести хороших игроков.