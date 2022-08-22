Салихова назвала имя того, кто выполнял все ее пожелания

Супруга бывшего представителя совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова рассказала о человеке, работой которого в «Спартаке» она была довольна на все сто процентов. Салихова пояснила, что итальянский скаут Лука Каттани, в недавнем прошлом работавший в качестве спортивного директора клуба, выполнял все ее пожелания.

- Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания. Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось, - цитирует Салихову «Осторожно Media».

Правда, при всем этом в прошлом сезоне «Спартак» провалился, заняв девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, и не спасла сезон даже победа в Кубке России - первая с 2003 года.