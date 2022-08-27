​«Спартак» вернулся на 1 место РПЛ

После первого тайма «Спартак» проигрывал в гостях у «Факела» с минимальным счётом. Впрочем, во второй половине встречи «красно-белым» удалось переломить ход поединка в Воронеже и победить, причём крупно – 4:1.

Набор трёх зачётных баллов в субботнем поединке позволил «Спартаку» вернуться на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Там команда Гильермо Абаскаля будет находиться как минимум до средины дня воскресенья. Обойти «красно-белых» по очкам может «Зенит», а догнать – ЦСКА.

Отметим, что «Зенит» в воскресенье сыграет против «Урала», а ЦСКА – против «Ростова».