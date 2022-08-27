​Врач «Спартака» сообщил о состоянии Зиньковского

Нападающий Антон Зиньковский в субботней игре «Спартака» против «Факела» вышел на замену в перерыве, но уже в средине второго тайма покинул поле из-за повреждения.

О состоянии Зиньковского рассказал врач Глеб Чернов, который работает в московском клубе.

«С Зиньковским всё нормально. Просто ударился. Всё будет хорошо», - высказался врач, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» отпраздновал крупную победу над «Факелом» со счётом 4:1. При этом после первого тайма команда Гильермо Абаскаля уступала.

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.