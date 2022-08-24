Кавазашвили считает, что Максименко способен стать основным вратарём «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о конкуренции между двумя нынешними голкиперами «красно-белых» Александром Селиховым и Александром Максименко.

Ветеран считает, что хоть на данный момент Селихов и сильнее, Максименко способен отвоевать место в основном составе московской команды, если получит свой шанс.

«Я критично относился к Максименко в прошлом году. Но в этом сезоне он изменился в лучшую сторону. Он правильно воспринял критику, исправив свои ошибки», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днём».

В текущем розыгрыше РПЛ 28-летний Селихов принял участие во всех шести матчах своей команды, пропустив четыре гола и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.