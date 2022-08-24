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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили считает, что Максименко способен стать основным вратарём «Спартака»

 
24 Августа 2022 • 16:09 Комментировать (1)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о конкуренции между двумя нынешними голкиперами «красно-белых» Александром Селиховым и Александром Максименко.

Ветеран считает, что хоть на данный момент Селихов и сильнее, Максименко способен отвоевать место в основном составе московской команды, если получит свой шанс.  

«Я критично относился к Максименко в прошлом году. Но в этом сезоне он изменился в лучшую сторону. Он правильно воспринял критику, исправив свои ошибки», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днём».

В текущем розыгрыше РПЛ 28-летний Селихов принял участие во всех шести матчах своей команды, пропустив четыре гола и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Селихов Александр Максименко
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Комментарии (1)
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AndrewS
24 Августа 2022 в 16:24
У нас не с вратарями проблема, а с защитниками. Точнее даже, не персонально с защитниками, а с организацией обороны. "Дядька" нужен, центрдеф со стальными юйцами! :)
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