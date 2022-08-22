Трабукки: «Ни один человек не заслужил чемпионства больше, чем Федун»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о работе бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Думаю, что ни один человек не заслужил чемпионства больше, чем Федун. Он имел смелость поставить ассистента Карреру на пост главного тренера и согласился на несколько приобретений», — приводит слова Трабукки «РБ Спорт».

Агент считает, что большинство других владельцев отказали бы тренеру в приобретении таких игроков, которых просил Каррера, Федун внес огромный вклад в чемпионство команды в 2017 году.

Напомним, сегодня, 22 августа, Федун покинул «Спартак», а 100 процентов акций клуба теперь принадлежат «Лукойлу».