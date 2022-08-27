​Смородская: «Зарема вообще никто и звать её никак»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась по поводу фигуры Заремы Салиховой в российском футболе. Вторая половинка Леонида Федуна в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком». После продажи акций клуба Федуном Салихова пожелала новой команде менеджеров сохранить то, что ей удалось построить.

Впрочем, Смородская не считает, что кто-то вообще будет вспоминать Салихову после ухода Федуна из управления «Спартаком».

«Она вообще никто и звать её никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она не при чём в успехах «Спартака», - высказалась Смородская, чьи слова приводит sport24.