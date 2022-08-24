Гаврилов – о Зареме: «С чего она взяла, что сделала «Спартак»?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил вклад Заремы Салиховой в развитие команды. Напомним, что супруга экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна недавно попросила у нового руководства сохранить всё то, что она создавала последние два года.

«С чего она взяла, что сделала «Спартак»? А до нее не было что ли команды? Результата не было, десятое место – это достижение?», – сказал Гаврилов в интервью Metaratings.

Напомним, что «Лукойл» недавно выкупил контрольный пакет акций «Спартака». Пока неизвестно, кто заменит Леонида Федуна на посту президента «красно-белых». Ранее с этой должностью связывали бывшего главу РПЛ Ашота Хачатурянца.