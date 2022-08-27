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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василенко: «Увидели, в чём надо улучшаться»

 
27 Августа 2022 • 21:49 Комментировать
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Наставник воронежского клуба Олег Василенко заявил, что матч стал для него ценным опытом - он увидел, в чем ему необходимо прибавить.

- Не будем хлопать в ладоши, мы понимаем, что проиграли. Мы должны делать свою работу, двигаться дальше. Когда придут победы? Я точно не провидец, но я тренер, понимаю вместе со штабом, в чем надо улучшаться, - цитирует наставника телеканал Матч ТВ

В следующем туре «Факелу» предстоит сыграть на выезде с «Пари НН», эта игра состоится 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
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