​Зиньковский угодил в лазарет «Спартака»

В субботу «Спартак» отпраздновал волевую победу в гостях у «Факела» - 4:1. Форвард московской команды Антон Зиньковский вышел на замену в перерыве матча. При этом уже на 67-й минуте футболисту потребовалась замена из-за полученного повреждения.

В ближайшее время в «Спартаке» наверняка дадут комментарий по поводу состояния Антона Зиньковского.

Набор трёх очков в Воронеже позволил «Спартаку» вернуться на вершину турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Впрочем, «Зенит», который возглавлял чемпионат после шести туров, свой матч игрового дня проведёт только в воскресенье – против «Урала».