​«Спартак» отказался от билетов на ближайший матч в Воронеже

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в Воронеже – против «Факела». Московский клуб отказался от билетов на эту игру по гостевой квоте. Таким образом, местный клуб сможет продавать билеты на сектор, где обычно располагаются фанаты приезжей команды.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги пройдёт в ближайшую субботу, 27 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один зачётный балл.