Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» отказался от билетов на ближайший матч в Воронеже

 
23 Августа 2022 • 16:11 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в Воронеже – против «Факела». Московский клуб отказался от билетов на эту игру по гостевой квоте. Таким образом, местный клуб сможет продавать билеты на сектор, где обычно располагаются фанаты приезжей команды.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги пройдёт в ближайшую субботу, 27 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один зачётный балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» оценил дебют Дзюбы в Турции
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Зарема Салихова: «Желаю новым менеджерам сохранить то, что было сделано мной» 2
16:43 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Серебро Тедеско в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золоту» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Зарема Салихова: «Футбол в России обречён стать изгоем на годы» 3
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Из «Спартака» в «Зенит» перешёл молодой защитник официально
16:19 · Россия. Премьер-лига
​«Зарема не наигралась»: Генич допускает, что Федун купит футбольный клуб 1
16:11 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отказался от билетов на ближайший матч в Воронеже
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Цорн сказал, что у Игнатьева нет проблем с дисциплиной
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Керк: «На данный момент не могу сказать, что мы опередим «Зенит»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Китайский банк хочет купить клуб РПЛ из Москвы
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент уверен, что Чистяков сможет вернуться в стартовый состав «Зенита»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА высказались на тему возможного трансфера Нобоа
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Медина: Мне понравилась водка
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Мозес уже начал тренироваться
Все новости
Рекомендуем