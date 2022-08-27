Джикия: «Мы переломили игру»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал события игры, в которой все решилось во втором тайме, когда «Спартак» забил все свои четыре гола. Джикия похвалил перестановки, которые были осуществлены в перерыве.

- Второй тайм получился гораздо более удачным, чем первый. В перерыве сделали перестановки. Произвели две замены, мы начали больше играть вперед. Нам удалось изменить игру, - заявил Джикия в интервью «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.