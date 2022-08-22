Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Честно говоря, мне жаль, что Федун ушел из «Спартака». Это очень колоритная фигура для российского футбола. При нем «Спартак» получил колоссальное ускорение в развитии. И клубная система, и тренировочная база, и материальная составляющая, и стадион, и детская академия - все это развивалось при Федуне. Активной была политика на трансферном рынке. Успехи тоже были: выиграли и чемпионство, и кубок.

Вместе со своей супругой Федун держал футбольный мир в напряжении. Большой дискуссии стоило его предложение передать управление клубом болельщикам. Интересно даже, как это могло бы происходить. Федун войдёт в историю «Спартака», как человек-созидатель. Он открыл новую страницу в истории клуба. Жалко, что он ушел. Будем теперь ждать, что будет. Но такого «Спартака», как был при Федуне, больше не будет. Это я гарантирую», - сказал Колосков.