Зачем «Спартаку» Бальде: «Красно-белые» пополнились новым нападающим

Кейта Бальде в пятницу присоединился к «Спартаку». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, зачем «красно-белым» 27-летний сенегалец.

В пятницу было объявлено, что Кейта Бальде стал игроком московского «Спартака». 27-летний сенегалец подписал контракт на три года. Сейчас идут споры о том, нужен ли Бальде «Спартаку».

Тем, кто следит за футболом, Бальде известен. Это воспитанник барселонской «Ла Масии», который, правда, в большом футболе дебютировал уже в «Лацио». В римской команде он подавал большие надежды – 31 гол и 22 передачи в 137 матчах. В 2017 году «Монако» после успешной Лиги чемпионов распродал своих лидеров Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и других, а взамен взял молодых и перспективных. Самым дорогим приобретением того лета для монегасков как раз и стал Бальде, за которого отдали 30 миллионов евро. Во Франции у сенегальца дело не пошло, его тянуло обратно в Серию А. «Монако» отдавало Бальде в аренду в «Интер», «Сампдорию», а прошлым летом на правах свободного агента он перешёл в «Кальяри», но за эти клубы в общей сумме забил 15 голов. Этим летом сенегалец вновь остался без контракта.

Большая карьера у Бальде не получилась, и уже можно говорить о том, что он не реализовал свой талант. Конечно, ему 27 лет, и время ещё есть, но уже с трудом верится, что он может оказаться в топ-клубе. Тем не менее это вовсе не значит, что сенегалец не поможет «Спартаку». Мастерства у Бальде не занимать, а пример того же Виктора Мозеса наглядно демонстрирует, что в нашей Премьер-лиге хорошей обученности может хватить для того, чтобы делать разницу в матчах.

Сейчас не очень понятно, на какой позиции Гильермо Абаскаль видит Бальде. Возможно, сенегальца берут в качестве замены Шамара Николсона, который недоволен ролью запасного. Сенегалец по типажу напоминает игрока сборной Ямайки. С другой стороны, вряд ли Бальде едет в Россию просто на роль запасного. Он может играть на флангах, и некоторые видят в нём замену как раз Мозеса, который до следующего календарного года на поле, видимо, не появится. Бальде не совсем играет на той позиции, но за счёт обученности он может действовать и на фланге, и чуть в оттяжке.

Основной риск ясен. Не очень понятно, насколько Бальде вообще хочет играть в футбол, и не станет ли для него поездка в Россию просто приятным времяпрепровождением с тусовками и хорошей зарплатой. Тут ответа однозначного нет, и никто его не даст. Конечно, он может пойти по стопам Клаудио Маркизио. Однако опять же в «Спартаке» есть Мозес, который выглядит образцом профессионализма, так что возможны разные варианты.

С другой стороны, «Спартак» ничем не рискует. Бальде придёт в статусе свободного агента, так что трансферной компенсации нет. Даже не страшна приостановка контракта по воле ФИФА, если зимой вновь возникнет такая ситуация. Риск только в зарплате, но он есть всегда.

Лучше ли Бальде Романа Ежова, которого сватали в «Спартак»? На этот вопрос сейчас, конечно, никто не ответит. Однако Бальде, весьма вероятно, выйдет дешевле даже с учётом его зарплаты. При этом сенегалец может сыграть не только на фланге, но и в центре нападения. Если же Бальде отнесётся к делу ответственно, как Мозес, то по своим умениям сейчас он точно сильнее Ежова.

В общем, кажется, что подписание Бальде выглядит не самым плохим ходом со стороны менеджмента «Спартака» в текущей ситуации. В былые годы, конечно, приход свободного агента «с ярмарки» вызвал бы волны критики, но сейчас, при отсутствии серьёзной альтернативы, это точно не хуже, чем сделать ставку на молодого серба или южноамериканца. Да и Бальде 27 лет, в общем ещё есть время поиграть.