Квеквескири — о поражении от «Спартака»: «Наступаем на те же грабли, как и в матче с ЦСКА»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении в матче 7-го тура РПЛ от «Спартака» (1:4).

По мнению футболиста, воронежская команда не заслужила столь крупного фиаско в этой встрече.

«Мы наступаем на те же грабли, как и в матче с ЦСКА. Я не знаю, как это объяснить. Нам нужен результат, но мы опять проигрываем. Счёт 1:4 мы не заслужили точно», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

После семи проведённых матчей «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре набранных очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 3 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.