Смородская рассказала, пойдёт ли работать в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уходе Леонида Федуна с должности владельца команды.

«Очень хорошо. Значит, «Спартак» ждет достойное обновление. Без Федуна команда не пропадет. Работа в «Спартаке»? Это невозможно, туда я не пойду», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Сегодня, 22 августа, «Спартак» объявил об уходе Федуна из клуба. Теперь команда принадлежит «Лукойлу», который выкупил 100 процентов акций «красно-белых».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после шести туров.