В «Спартаке» прокомментировали интерес «Галатасарая» к Николсону

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Шамара Николсона в «Галатасарай».

Ранее агент ямайского форварда Кевин Коуэн опроверг слухи о переезде своего клиента в Турцию.

«Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договорённостях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара», — приводит слова Мележикова Metaratings.

Напомним, что Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе нынешнего года. Всего в составе «красно-белых» 25-летний нападающий провёл 21 матч, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

Действующий контракт форварда с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 7,5 миллионов евро.