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Деменко: «Спартак» постарается не допустить второго поражения подряд» эксклюзив

 
26 Августа 2022 • 15:57 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Факелом».

- Какие ожидания от матча «Спартака» с «Факелом»? Допускаете потерю «очков»«красно-белых»?

- «Всё может быть. Тем более в Воронеже у «Факела» такая мощная поддержка, и хозяева при своих болельщиках играют немного по-другому. И потом, в футболе бывает, что если ты не забиваешь, то могут возникнуть проблемы. Мы видели, как в предыдущем туре «Динамо» нашло свой момент, благодаря единственной ошибке Умярова, хотя «Спартак» играл весь матч очень хорошо. Думаю, что «Факел» дома побежит вперёд в любом случае. Может быть, мы даже увидим открытый футбол. Василенко ищет максимально быстрые контратаки и у воронежцев очень хорошо это получается. Абаскаль правильно сказал, что надо вынести урок из поражения от «Динамо». По сути, в таблице ничего не изменилось, «Спартак» лишь на одно очко отстает от «Зенита» и, конечно, постарается не допустить второго поражения подряд.

- Если вы предполагаете, что «Факел» будет играть в открытый футбол, то эта тактика удобна для «Спартака», потому что могут появляться открытые зоны.

- «Не то, чтобы «Факел» будет играть в открытый футбол, просто свои болельщики активно гонят команду вперёд, а она сегодня хорошо выглядит в игре на контратаках. А играть со «Спартаком» в открытый футбол будет проблематично для воронежцев. Мы же помним, как «Динамо» играло с «Факелом». Проигрывая по ходу матча 0:2, воронежцы перевернули матч и сыграли 3:3. Думаю, что «Спартак» все эти моменты учтёт и максимально настроится на победу. Но в Воронеже сильна поддержка своей команды. Сейчас пишут, что все билеты проданы и давно перекуплены, поэтому будет аншлаг».

- С другой стороны, «Факел в этом сезоне ещёне одержал ни одной победы. Старт у команды получился неудачным?

- «С одной стороны да, нет побед, но мы всё равно видели, что в матчах с командами, которые стоят выше в таблице, «Факел» вырывает моменты. А вот с теми соперниками, где казалось бы, можно брать очки, воронежцы не справляются, потому что от них требуется игра первым номером, а они не могут так играть. Но для дебютанта воронежцы показывают добротный футбол. Видно, что футболисты до последней минуты бьются за команду, тренера и болельщиков. За счёт сильного желания они и проявляются, а опыт приходит со временем».

- То есть «Спартак» может и на классе победить?

- «Может. Но очень важно первыми забить, чтобы перевести игру в то русло, в которое они хотят. Если «Спартак» не забивает, то ему нужно перестраиваться, добавлять. Москвичи когда пропускают, часто даже лучше играют, но в этом чемпионате «красно-белые» пока первыми не пропускали».

- Как отреагировали на происходящее вокруг матча: «Факел» сперва запретил проход на стадион в атрибутике«Спартака», потом пошёл на попятную и разрешил?

- Была такая тема, но потом в воронежском клубе всё осознали, сразу написали извинения, признали свою ошибку.

- Не ожидаете проблем на матче, связанных с проходом болельщиков«Спартака»?

- Нет. Их не будет, но дополнительный подтекст игре хозяева придали.

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- Пишут, что Абаскаль встречался с руководством «ЛУКОЙЛ» и получил одобрение на усиление двух позиций. Какие это должны быть позиции? Где есть пробелы?

- Сейчас идут разговоры, что могут забрать Николсона, поэтому «Спартаку» обязательно нужен нападающий. Ещё не помешал бы атакующий футболист в опорную зону, всё-таки потеря Мозеса ощущается. Этот игрок много интересного делал для команды.

- Пишут, что «Спартак» ведёт переговоры с нападающим Бальде Кейта, который выступал за«Кальяри», «Лацио», «Интер» и «Монако». Что-то о нём слышали?

- Не знаю ничего о нём, но я уверен, что скаутская служба клуба очень внимательно смотрит, и статистику и моменты. Плюс этот футболист привлекается в сборную Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Максим Деменко
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