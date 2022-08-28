Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом» эксклюзив

 
28 Августа 2022 • 11:38 Комментировать
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о волевой победе над «Факелом».

- Многие думали, что «Спартак» может посыпаться после поражения от «Динамо», но снова крупная победа. Как вы ее оцениваете?

- Я не думал, что «Спартак» перестанет играть в тот футбол, который показывал. И не могу сказать, что с «Динамо» он выглядел плохо. Я ожидал вчера уверенную игру и победу. Это продолжение удачной серии. Игра сейчас у «красно-белых» красивая, результативная. Даже при том, что проигрывали в Воронеже по ходу встречи, я не сомневался, что «Спартак» одолеет «Факел. Может не разгромно, но победит.

- Как объяснить преображение «Спартака» во втором тайме?

- Если брать по таймам, первый «Спартак» играл на одной половине и просто стечение обстоятельств, что москвичи не забили первыми. Они пропустили, и хозяева немного встрепенулись. Во второй тайме все встало на свои места. После выхода Зиньковского пошли голы. А после того, как забили второй мяч, команда почувствовала уверенность.

- Это чуйка? Все замены приходятся в точку.

- Почему чуйка, когда у тебя в запасе сидит Зиньковский, который умеет играть хорошо? Мы это и увидели в очередной раз. Он вышел, и игра команды усилилась. Два первых мяча были забиты при непосредственном участии Зиньковского. А потом Промес, которого не было особо видно, опять доказал, что находится в сумасшедшей форме. Он забил сам и отдал голевой пас Рыбусу. Сейчас «Спартак» идет в нужном направлении.

- Многие хвалят Зобнина. Вам тоже нравится, как он играет?

- Да. Он почувствовал уверенность и игровой ритм. Абаскаль в него верит, несмотря на то, как складывается игра, дает ему время. А то, что Роман - умелый футболист, мы все прекрасно знаем. Поэтому он набрал оптимальную форму.

- Как оцените игру Максименко, которой вышел на поле после большого перерыва?

- Неплохо. В пропущенном мяче нет его вины. Там Джикия ошибся. Он упустил оппонента и свою позицию. Было видно, что Джикия даже не оглянулся, не посмотрел, что у него сзади игрок. И воронежец забил уже практически в пустые ворота. В матче с «Факелом» вратарь сыграл уверенно.

- В психологическом плане эта победа большой плюс для «Спартака» перед игрой с «Зенитом»?

- Конечно. Любая победа, тем более такая, как вчера, добавляет уверенности и положительных эмоций. Перед матчем с «Зенитом» как раз это нужно. «Спартак» подходит к матчу с питерцами в оптимальном состоянии, как физическом, так и психологическом. Появился рисунок игры. Будет интересно посмотреть матч, потому что последние сезоны «Зенит» является флагманом российского футбола. И сейчас ему будет противостоять команда, которая тоже претендует на это звание.

Реклама


- Есть ощущение, что «Спартак» отнимет очки у «Зенита»?

- У меня ощущение, что «красно-белые» обыграют «Зенит». Если будут играть так, как это делают последнее время.

- «Спартак» подписал нападающего Кейта Бальде. Зачем он нужен, учитывая, что с атакой сейчас все в порядке?

- Это покупка на тот случай, если уйдет Николсон. Ходят слухи, что он покинет команду, и, видимо, так и случится, иначе не брали бы игрока на его позицию. Тем более, есть Соболев – одноплановый футболист с Николсоном. Еще и третий такой же пришел. Было бы перебором, если бы два человека такого уровня сидели бы в запасе. Соболев выглядит сейчас лучше Николсона, и если легионер уйдет, то конкурировать с Александром будет уже другой футболист.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
12:03 · Россия. Премьер-лига
Малком, Вендел и Сергеев - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уралом»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл из строя до конца года
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Локомотив» - «Оренбург»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — о Бальде: «Я знаю этого футболиста, смотрел пару игр с его участием»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Селюк отреагировал на интерес «Челси» к Захаряну 1
10:14 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал Бальде дополнительным оружием в атаке «Спартака»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» усилит «Пари НН»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Юран заявил о готовности вернуться к тренерской работе
09:58 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей «Зенита» про Ивана: «Интересный парень»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может уехать в Израиль
09:30 · Россия. Премьер-лига
Свинов восхитился атмосферой на матче со «Спартаком»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири — о поражении от «Спартака»: «Наступаем на те же грабли, как и в матче с ЦСКА»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Каррера высказался об интересе «Челси» к Захаряну
Все новости
Рекомендуем