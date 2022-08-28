Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о волевой победе над «Факелом».

- Многие думали, что «Спартак» может посыпаться после поражения от «Динамо», но снова крупная победа. Как вы ее оцениваете?

- Я не думал, что «Спартак» перестанет играть в тот футбол, который показывал. И не могу сказать, что с «Динамо» он выглядел плохо. Я ожидал вчера уверенную игру и победу. Это продолжение удачной серии. Игра сейчас у «красно-белых» красивая, результативная. Даже при том, что проигрывали в Воронеже по ходу встречи, я не сомневался, что «Спартак» одолеет «Факел. Может не разгромно, но победит.

- Как объяснить преображение «Спартака» во втором тайме?

- Если брать по таймам, первый «Спартак» играл на одной половине и просто стечение обстоятельств, что москвичи не забили первыми. Они пропустили, и хозяева немного встрепенулись. Во второй тайме все встало на свои места. После выхода Зиньковского пошли голы. А после того, как забили второй мяч, команда почувствовала уверенность.

- Это чуйка? Все замены приходятся в точку.

- Почему чуйка, когда у тебя в запасе сидит Зиньковский, который умеет играть хорошо? Мы это и увидели в очередной раз. Он вышел, и игра команды усилилась. Два первых мяча были забиты при непосредственном участии Зиньковского. А потом Промес, которого не было особо видно, опять доказал, что находится в сумасшедшей форме. Он забил сам и отдал голевой пас Рыбусу. Сейчас «Спартак» идет в нужном направлении.

- Многие хвалят Зобнина. Вам тоже нравится, как он играет?

- Да. Он почувствовал уверенность и игровой ритм. Абаскаль в него верит, несмотря на то, как складывается игра, дает ему время. А то, что Роман - умелый футболист, мы все прекрасно знаем. Поэтому он набрал оптимальную форму.

- Как оцените игру Максименко, которой вышел на поле после большого перерыва?

- Неплохо. В пропущенном мяче нет его вины. Там Джикия ошибся. Он упустил оппонента и свою позицию. Было видно, что Джикия даже не оглянулся, не посмотрел, что у него сзади игрок. И воронежец забил уже практически в пустые ворота. В матче с «Факелом» вратарь сыграл уверенно.

- В психологическом плане эта победа большой плюс для «Спартака» перед игрой с «Зенитом»?

- Конечно. Любая победа, тем более такая, как вчера, добавляет уверенности и положительных эмоций. Перед матчем с «Зенитом» как раз это нужно. «Спартак» подходит к матчу с питерцами в оптимальном состоянии, как физическом, так и психологическом. Появился рисунок игры. Будет интересно посмотреть матч, потому что последние сезоны «Зенит» является флагманом российского футбола. И сейчас ему будет противостоять команда, которая тоже претендует на это звание.

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- Есть ощущение, что «Спартак» отнимет очки у «Зенита»?

- У меня ощущение, что «красно-белые» обыграют «Зенит». Если будут играть так, как это делают последнее время.

- «Спартак» подписал нападающего Кейта Бальде. Зачем он нужен, учитывая, что с атакой сейчас все в порядке?

- Это покупка на тот случай, если уйдет Николсон. Ходят слухи, что он покинет команду, и, видимо, так и случится, иначе не брали бы игрока на его позицию. Тем более, есть Соболев – одноплановый футболист с Николсоном. Еще и третий такой же пришел. Было бы перебором, если бы два человека такого уровня сидели бы в запасе. Соболев выглядит сейчас лучше Николсона, и если легионер уйдет, то конкурировать с Александром будет уже другой футболист.

Елена Григорьевская