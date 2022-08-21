«Спартак» отпрвавится на игру с «Факелом» на автобусе

На матч 7-го тура РПЛ против воронежского «Факела», который состоится 27 августа, «Спартак» будет добираться на автобусе, сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в разговоре с РИА Новости.

На сегодняшний день с Воронежем нет авиасообщения, как и с южными городами страны. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. «Факел» занимает 14-ю строчку с четырьмя набранными баллами.

Отметим, что расстояние от Москвы до Воронежа составляет 467 километров.