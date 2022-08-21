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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отпрвавится на игру с «Факелом» на автобусе

21 Августа 2022 • 12:39 Комментировать (1)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30
 

На матч 7-го тура РПЛ против воронежского «Факела», который состоится 27 августа, «Спартак» будет добираться на автобусе, сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в разговоре с РИА Новости.

На сегодняшний день с Воронежем нет авиасообщения, как и с южными городами страны. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. «Факел» занимает 14-ю строчку с четырьмя набранными баллами.

Отметим, что расстояние от Москвы до Воронежа составляет 467 километров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Дмитрий Зеленов
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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AndrewS
21 Августа 2022 в 12:47
Ну вот, как можно так халтурно писать публичные тексты?! "12 очков", "отпрвавится". Ни темой не владеют, ни грамматикой... "Илья Катков", значит?.. :(
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