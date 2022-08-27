Зиньковский рассказал, как получил травму

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. К сожалению, травму в составе московского клуба получил Антон Зиньковский. Полузащитник красно-белых рассказал обстоятельства случившегося.

- Я упал на плечо, болит чуть-чуть. Насколько серьезно? Пока не знаю. На днях будет МРТ и потом будет известно. Мы решили, что замена в этот момент нужна. Конечно, это вынужденная замена, - цитирует игрока «Спорт-экспресс»

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.