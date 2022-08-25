Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов – о ситуации с запретом атрибутики «Спартака» в Воронеже: «В моменте я был сильно возмущён» эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 14:35 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что на матч 7-го тура РПЛ «Факел» - «Спартак» болельщикам гостей запрещено приходить в атрибутике команды.

«Резонанс был очень сильный. Для этого СМИ и существуют, чтоб такие вещи сразу освещать, при чём очень быстро на это отреагировали. Я был очень сильно возмущён в моменте. В глубине души я даже не подумал, что до такой глупости может дойти дело. Тем более, от ребят из Воронежа, которые всегда были адекватными и всегда шли навстречу, не только болельщики, а вообще… Показывали пример, как нужно вести себя в пространстве. Но потом сразу разобрались, среагировали и все успокоились», — сказал Баженов.    

Ранее в пресс-службе «Факела» сообщили, что болельщики не смогут пронести на матч «Факел» - «Спартак» атрибутику московской команды. Однако генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе выступил с опровержением, заявив, что на матч могут приходить болельщики в любой атрибутике.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Никита Баженов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раньше запрещал проносить на стадион атрибутику соперников
15:18 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА не накажут техническим поражением – КДК
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Удаление Мампасси отменено
15:09 · Россия. Премьер-лига
Шунич считает, что Моро способен стать основным игроком в «Болонье»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» объявил об уходе Хакшабановича официально
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Капелло назвал российского игрока, способного играть в Европе прямо сейчас
14:42 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро
14:34 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» отреагировали на извинения «Факела»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» положило глаз на игрока из АПЛ
14:14 · Россия. Премьер-лига
Благой Георгиев назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» принёс извинения «Спартаку»
13:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» считают неправомерным запрет своей атрибутики на матче с «Факелом»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис согласился со словами Заремы Салиховой про российский футбол
12:38 · Россия. Премьер-лига
Семак заявил, что «Зениту» не нужен новый нападающий
12:12 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил подписание Шайхтдинова 1
Все новости
Рекомендуем