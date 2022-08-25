Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что на матч 7-го тура РПЛ «Факел» - «Спартак» болельщикам гостей запрещено приходить в атрибутике команды.

«Резонанс был очень сильный. Для этого СМИ и существуют, чтоб такие вещи сразу освещать, при чём очень быстро на это отреагировали. Я был очень сильно возмущён в моменте. В глубине души я даже не подумал, что до такой глупости может дойти дело. Тем более, от ребят из Воронежа, которые всегда были адекватными и всегда шли навстречу, не только болельщики, а вообще… Показывали пример, как нужно вести себя в пространстве. Но потом сразу разобрались, среагировали и все успокоились», — сказал Баженов.

Ранее в пресс-службе «Факела» сообщили, что болельщики не смогут пронести на матч «Факел» - «Спартак» атрибутику московской команды. Однако генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе выступил с опровержением, заявив, что на матч могут приходить болельщики в любой атрибутике.