Бальде Кейта может стать игроком «Спартака» уже к началу следующей недели

Бывший игрок «Интера» и «Барселоны» Бальде Кейта близок к переходу в московский «Спартак». Футболист уже к началу следующей недели может быть официально объявлен в качестве новичка «красно-белых».

По информации от Metaratings.ru, «Спартак» сейчас согласовывает последние детали трансфера 27-летнего сенегальца. Напомним, что Кейта находится в статусе свободного агента. Ранее игрока связывали с московским ЦСКА.

Последним клубом Бальде был итальянский «Кальяри», где футболист провёл прошлый сезон. Отметим, что Кейта в своё время провёл 7 лета в академии каталонской «Барселоны».